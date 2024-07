Le manga Ubel Blatt de Shiono Etoroji aura le droit a une adaptation en anime qui devrait logiquement couvrir l’entièreté du manga (23 tomes).Realisé chez Satelight (Fairy Tail, Hellsing Ultimate) et Staple Entertainment (Tales of Wedding Rings, Vermeil in Gold).Debut de la diffusion en Janvier prochain.

posted the 07/06/2024 at 11:29 AM by guiguif