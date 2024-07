Jeux Vidéo

Avec la fermeture de la boutique Xbox 360 ce mois-ci, des centaines de jeux seront bientôt retirés de la vente. Voici un rappel pour récupérer les jeux dont vous avez besoin avant qu'ils ne disparaissent définitivement.Microsoft a offert des réductions sur plus de 150 jeux Xbox 360 non rétrocompatibles lors de plusieurs ventes réalisées au cours des six dernières semaines, alors n'hésitez pas à consulter toutes les offres et à faire une ou deux bonnes affaires. Ces réductions resteront en vigueur jusqu'à la fermeture du magasin.Pour savoir quels jeux et DLC seront perdus, LuckyKant, membre de TrueAchievements, a créé une énorme liste de tous les contenus qui ne peuvent être achetés que sur la boutique Xbox 360 et qui disparaîtront pour de bon d'ici la fin du mois de juillet. Cette liste (ou une feuille Google si vous préférez) fournit une excellente répartition des jeux numériques non rétrocompatibles encore disponibles à l'achat et inclut même des informations sur les succès abandonnés et impossibles à obtenir. Si vous cherchez à compléter votre collection de jeux Xbox 360 numériques avant la fermeture de la boutique, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à cette ressource inestimable.Pour rappel, vous pourrez toujours télécharger les jeux Xbox 360 achetés précédemment après la fermeture de la boutique. Les services en ligne de la Xbox 360 ne sont pas non plus affectés par la fermeture, de sorte que vous pourrez toujours jouer en ligne aux titres de la 360, à condition que les serveurs du jeu soient toujours en activité. Les jeux Xbox 360 rétrocompatibles seront toujours disponibles à l'achat sur le Microsoft Store.https://www.trueachievements.com/forum/viewthread.aspx?tid=1491161https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pcX56DCEcPdAicTbfDio3DNSizDcp2Rr5wzKGgsIPP4/edit?gid=0#gid=0Par ailleurs, parmi ces jeux Xbox 360 uniquement numériques qui disparaîtront en juillet, citons Call of Duty Classic, Rez HD, Burnout CRASH ! et d'autres, mais qui existent au moins sur d'autres plateformes comme Steam ou le PSN PS3 (Note de Famimax : ou ont reçu de "meilleures" versions sur les générations suivantes de consoles comme Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, Brothers : A Tale of Two Sons et Life is Strange),Un grand nombre d'exclusivité Xbox 360 en version numérique seront définitivement retirés de la vente, ce qui signifie qu'ils seront totalement inaccessibles à moins que vous ne les ayez déjà achetés. Grâce à la liste Google Docs, nous pouvons identifier 60 de ces exclusivités Xbox 360 qui seront (vraisemblablement) définitivement retirées de la liste en juillet. Un grand merci à Hikiko sur Twitter pour avoir partagé cette liste plus tôt dans la journée.Voici les 60 exclusivités numériques de la Xbox 360 qui seront retirées de la liste en juillet. Il est évidemment possible que certains d'entre eux réapparaissent à l'avenir sur une autre plateforme, mais pour l'instant, nous n'avons aucune garantie que cela se produise.0D Beat DropArkadian WarriorsBattlezoneBlazing BirdsCrazyMouseCrimson AllianceDeadliest Warrior: BattlegroundsDiabolical Pitch (Kinect)Double Dragon II: Wander of the DragonsFire Pro WrestlingFreefall Racers (Kinect)Fruit Ninja KinectFull House PokerFusion: GenesisGel: Set & MatchHaunt (Kinect)Home Run Stars (Kinect)HybridJAM Live Music ArcadeKinect Fun Labs: Air BandKinect Fun Labs: Avatar KinectKinect Fun Labs: Battle StuffKinect Fun Labs: Bobble HeadKinect Fun Labs: Build A BuddyKinect Fun Labs: Googly EyesKinect Fun Labs: I Am Super!Kinect Fun Labs: Junk FuKinect Fun Labs: Kinect MeKinect Fun Labs: Kinect Rush: SnapshotKinect Fun Labs: Kinect SparklerKinect Fun Labs: Mars Rover LandingKinect Fun Labs: Musical FeetKinect Fun Labs: Mutation StationKinect Sports Gems: 10 Frame BowlingKinect Sports Gems: 3 Point ContestKinect Sports Gems: Boxing FightKinect Sports Gems: Darts vs. ZombiesKinect Sports Gems: Field Goal ContestKinect Sports Gems: Penalty SaverKinect Sports Gems: Ping PongKinect Sports Gems: Prize DriverKinect Sports Gems: Reaction RallyKinect Sports Gems: Ski RaceLeedmees (Kinect)Mini Ninjas Adventures (Kinect)Panzer General: Allied AssaultSchizoidShooting Love 200X (Digital only NTSC-U + PAL + NTSC-J)South Park Let's Go Tower Defense Play!South Park: Tenorman's RevengeSpyglass Board GamesThe Path of GoTotemballVigilante 8 ArcadeWing Commander ArenaWits & WagersWreckateer (Kinect)Yo-Ho KablammoZombie WranglersNote de Famimax : Liste incomplète, par exemple il manque Bomberman Live exclu XBox Live Arcade ou Naughty Bear Panic in Paradise qui a été délisté du PSN PS3 depuis un moment (donc dispo uniquement sur XBox 360 maintenant). Et il n'y a que les jeux 100% numérique (Pas de Star Wars Kinect par exemple)