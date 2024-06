“We’re excited for the launch of Black Myth Wukong on Xbox Series X|S and are working with Game Science to bring the game to our platforms,” Microsoft said. “We can’t comment on the deals made by our partners with other platform holders, but we remain focused on making Xbox the best platform for gamers, and great games are at the center of that.”

Et oui, Black Myth : Wu Kong qui devait débarquer sur PC/PS5 et Xbox Series le 20 Aout 2024... ne sortira finalement pas à la dite date sur les supports Xbox Series.Game Science, le développeur du jeu, n'avait pas donné de raison précise quant à cette décision et les internets avaient mit ce retard sur le dos de la Xbox Series S.Que cette dernière n'avait pas la puissance nécessaire et que du coup, Game Science devait encore travailler dessus. (Comme pour Baldur's Gate III de Larian Studio)Et il semble quant fait, il n'en est rien.Microsoft a communiqué à ce sujet :Trad :Microsoft déclare donc à demi mot que Black Myth : Wu Kong semble bénéficier d'un accord commercial qui l’empêche de sortir sur consoles Xbox Series à la date initiale.