Un petit mot sur l'approche de Microsoft en matière de jeux multiplateformes, car on s'attend naturellement à ce que Microsoft annonce ou non des jeux multiplateformes supplémentaires. Je vais donc aborder ce point très brièvement.



L'approche multiplateforme de Microsoft continue d'évoluer. Ils ont beaucoup plus de jeux destinés à être multiplateformes. Je connais personnellement 6 jeux qui seront multiplateformes. L'incertitude réside dans le lieu et le moment où ils seront annoncés. Je ne pense pas que Microsoft utilisera cette vitrine pour mettre en avant ou annoncer des initiatives multiplateformes, mais quelque chose pourrait-il se produire à la SGF ? Peut-être, mais je n'en ai pas entendu parler personnellement, et parce que je n'ai pas confiance en la date à laquelle ces jeux seront annoncés, je ne les nommerai pas ici. Mais ce sont des jeux importants, ce sont des IP majeures sous la marque Microsoft qui seront éventuellement multiplateformes, que ce soit plus tard dans l'année ou en 2025, cela reste à voir.



Mais l'approche et l'engagement de Microsoft à l'égard du multiplateforme restent élevés et forts, et c'est quelque chose que nous dirons dans un avenir prévisible lorsqu'il s'agira de jeux XGS sur multiplateforme. Les 4 jeux de ce début d'année ne sont que le début, il s'agira d'un développement continu que nous verrons se dérouler progressivement jusqu'à ce que Microsoft soit totalement ouvert à cette directive, que ce soit en 2025, 2026, après l'introduction de leur matériel de nouvelle génération. Tout cela reste à voir, mais nous verrons plus de jeux multiplateformes dans un avenir proche.

Selon NatheDrake/NateTheHate qui avait été le premier de Hi-Fi Rush multiplateforme.Doom n'est pas dans ces 6 jeux, mais il sortira day one sur PS5 également, il réitère.Sur Resetera il dit que la liste de Tom Warren est loin d'être exhaustive.Il dit également sur Resetera que tous les jeux Xbox, Bethesda et Activision sont sur la table, sous entendu en discussion.Shinobi602 affirme qu'il connaît certains des prochains qui sont sur à 100% d'être multiplateformes. Il sous entend Indiana et Starfield.