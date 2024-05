Un Remake du Remake... Sauce TPS à la RE2 Remake. C'est la rumeur qui fait des bruits de couloir depuis quelques heures après qu'un insider qui avait déjà divulgué des informations sur SH2 Remake avant l'heure balance "l'information".Bien évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes et on sait Capcom très occupé avec RE9 pour 2025 et un probable RE5 Remake également... On parle d'un jeu aussi complet que RE4 Remake, totalement refait bien que gardant malgré tout les bases du premier opus.Et pour les fans de Code Véronica ? Non, vous, vous allez vous faire voir encore un moment...Passons à Resident Evil 9 maintenant avec quelques informations en vrac :(L'image est un fanmade)