Hideki Konno, le directeur de Luigi's Mansion, a déclaré dans des interviews précédentes que les phases de prototypage de Luigi's Mansion le considéraient comme un titre Nintendo 64, mais ces prototypes ont été connectés à des prototypes Nintendo 64DD d'un "jeu où les niveaux tournaient autour d'un grand complexe immobilier ou d'un manoir". Il a également été envisagé que Mario soit le personnage principal, mais la personnalité de Mario ne collant pas à l'esprit du jeu, il a été décidé que Luigi soit le héros puisqu'il a une réputation de "peureux" dans les différents médias Nintendo.



De plus, au cours de son développement, le décor de Luigi's Mansion a subi plusieurs changements. À l'origine, il devait s'agir d'une immense maison de ninja de style japonais, puis ils sont passés à un complexe d'appartements avant de finalement se retrouver dans le manoir de style américain que l'on voit dans le produit final. De plus, le plan initial pour le manoir était d'en faire une maison de poupée avant qu'ils ne décident finalement d'en faire une maison hantée grandeur nature.

L’image montrant l’ombre de Luigi dans l’entrée du manoir dans le menu pause est en fait tirée de la bande-annonce de l'E3 2001.





La cabane du Professeur Karl Tastroff n'était pas présente à l'extérieur du manoir dans la démo de l'E3 2001. À l'aide d'un code Action Replay, il est possible de se déplacer librement dans le professeur K. Tastroff. Dans le laboratoire de ce dernier se trouve une porte indiquant la salle d'entraînement et une autre nous menant probablement vers la salle de transformation des fantômes. Cependant, il y a également une échelle fonctionnelle, mais qui ne mène nulle part. Cela signifie donc que le joueur pouvait accéder au laboratoire du professeur à l'aide d'une échelle située quelque part dans le manoir.





Des rumeurs sont apparues très peu de temps après l’annonce du jeu, en voici une petite liste :



• Le jeu allait être très sombre et classé T aux États-Unis.



• Luigi avait jusqu’à l’aube pour sauver Mario sinon le manoir disparaissait avec ce dernier.

Bien que la minuterie soit présente sur certains documents avant la sortie du jeu, il est possible que cette dernière soit présente pour la démo afin que les joueurs ne monopolisent pas le stand.



• Un numéro du Nintendo Power incluait une page présentant des captures d'écran du jeu. Sur cette page, nous trouvons des captures d'écran de la Salle Safari avec la légende : "Lorsque votre mission de chasse aux fantômes vous emmène dans la salle des trophées, soyez prudent. Si vous rencontrez le fantôme d'un chasseur, il voudra ajouter Luigi à sa collection". Cela a déclenché des rumeurs parmi les joueurs selon lesquelles la Salle Safari comportait à l'origine un boss chasseur qui voulait la tête de Luigi comme trophée. Le fantôme aurait été retiré du jeu, car jugé trop effrayant pour le public cible. Cependant, il n'y a aucune preuve qu'un fantôme chasseur ait été présent dans les données du jeu. De plus, l'article a été écrit après la sortie de Luigi's Mansion au Japon, ce qui signifie que tous les personnages ont été finalisés bien avant la sortie de l'article.





Dans cette même démo, l'ectoblast 3000 de Luigi possédait des animations lors des aspirations de fantômes et des objets.





Dans la version anglaise, les jumeaux portent le nom d'Henry et Orville en référence aux deux entrepreneurs : Henry Ford et Orville Wright. Le premier ayant beaucoup contribué à l'industrie automobile tandis que le deuxième a conçu et piloté plusieurs modèles d'avions et planeur. D'ailleurs, lors de l'affrontement, Henry conduit la voiture et Orville l'avion.







Dans la version française, les jumeaux se nomment Igor et Grischka en référence aux jumeaux Bogdanoff.





Lorsque vous allez voir Mario en passant par le puits, vous pouvez l’entendre s’agacer et dire “Hey, Luigi ! What’s the hold up ?!”





Si vous essayez d'affronter le roi Boo avant de capturer tous les fantômes du portrait dans la version anglaise, ce dernier vous dira : "I will not give up my favorite decoration, I like Mario just where he is." Il s'agit d'une référence à Star Wars Episode VI : Le retour des Jedi. Quand Han Solo est piégé dans la carbonite, Jabba le Hutt dit : "I will not give up my favorite decoration. I like captain Solo where he is."





Parmi les fichiers inutilisés du jeu, nous pouvons retrouver ces trois boîtes de dialogues. L'une était dédiée à un fantôme jaune, la deuxième à Bowser et enfin la dernière à Mario. La boîte de dialogue sera finalement utilisée dans la version 3DS lorsque Luigi voit le portrait de Mario depuis le puits du manoir.





Le fantôme peintre porte le nom de Vincent Van Gore en référence au peintre Vincent Van Gog. Dans la version espagnole, ce même fantôme s'appelle Pablo Psicasso en référence à Pablo Picasso.





Le modèle 3D de M. Marais était légèrement différent dans les préliminaires du jeu. Ce dernier avait une bouche légèrement plus effrayante et plus grande que dans la version finale.





Le livre tenu par Neville s'intitule Mario Story, une référence au titre japonais de Paper Mario.





Il est possible d’accéder à une bande-annonce de Pikmin depuis les options du jeu.







La version initiale du jeu devait être bien plus dure. En effet, il était prévu que l’ectoblast 3000 ait une jauge de surchauffe. Ainsi, si ce dernier était trop souvent utilisé, il pouvait exploser et faire perdre des points de santé à Luigi. De plus, il aurait également été prévu que le manoir ne soit pas découpé en plusieurs zones. Enfin, le Game Boy Horror n'indiquait pas au joueur où insérer les clés.





Le jeu devait avoir plusieurs fins. En effet, sur le disque, il existe trois images (dans les fichiers de fin) qui n’ont jamais utilisé. La première montre un Luigi triste et les deux autres le montrent heureux à différents degrés. Il est donc possible que ces images correspondent au score du joueur et que la fin change selon ce score.







Un fantôme a été supprimé au milieu du développement. Ce dernier devait "paralyser" Luigi et faire baisser ses points de vies à 50. Le concept sera repris et retravaillé dans Luigi's Mansion 2 avec le fantôme Kifépeur.





Un mode deux joueurs était prévu, mais a été mis de côté à cause de nombreux problèmes techniques. Il est possible que le modèle 3D de Mario soit l'un des vestiges de cette fonctionnalité ou bien du fait que Mario a été un temps imaginé comme le héros du jeu.



Ce mode coopération sera finalement disponible sur la version 3DS du jeu, un joueur contrôlant Luigi et le second Gluigi.









Le manoir de Luigi était censé être en 3D stéréoscopique grâce à un add-on pour le GameCube, mais cette idée est finalement abandonnée lorsque Nintendo s’est rendu compte que produire un tel objet coûtait plus cher que la console elle-même.



L'idée sera finalement utilisée dans le portage 3DS de Luigi's Mansion.

À l'aide d'un code action replay il est possible de faire jouer à Mélodie Pianissimo une deuxième version du Totaka’s Song. La première version peut être entendue dans le menu des commandes après avoir attendu quelques minutes.









Le jeu contient un modèle d'une grande créature non utilisée dans le jeu finale et qui n'a pas de textures. Cette dernière se nomme "Elh" et possède six animations. Selon les entrées, la créature a été compilée un mois après l'annonce de Luigi's Mansion au Nintendo Space World 2000 et l'on ignore que cette créature aurait pu faire ni pourquoi elle n'a pas vu le jour dans le jeu final.





En aspirant un maskass avec l'ectoblast 3000, son masque tombera révélant ainsi son visage et le rendant vulnérable. C'est la seule fois de toute la série Mario où le visage d'un maskass est montré.





Sur l'écran de sélection de fichiers apparait et disparait : "Bienvenue dans votre manoir...". Cependant, ce message est remplacé par la phrase "Bienvenue dans notre manoir..." l'espace de quelques secondes.



De même, sur l'écran de suppression de sauvegarde, le message alterne entre "Vous pouvez effacer les fichiers." et "Mais pas la peur...".









Le record mondial du speedrun de Luigi's Mansion en any% est détenu par Minimini352 qui a terminé le jeu en 5 minutes et 2 secondes à l'aide d'une succession de glitch.





Dans la version 3DS, la salle d'entraînement est entièrement modélisée contrairement à la version GameCube. Cependant, dans les deux cas, le joueur ne peut pas utiliser le Game Boy Horror ce qui rend la salle impossible à voir par des moyens normaux.





Lors de la sortie de Luigi's Mansion 2 en 2013, ABC a interviewé Shigeru Miyamoto à propos des inspirations de la licence. Et bien que ce dernier soit un fan de Ghostbusters, le jeu n'en est pas un hommage.



"ABC : Le mode multijoueur de Dark Moon propose à quatre Luigi de traquer des fantômes avec des sacs à dos aspirateurs. Cela a un air de Ghostbusters. Êtes-vous fan du film ?



Miyamoto : Je suis fan de Ghostbusters. Cependant, ce n'était pas l'inspiration pour le premier Luigi's Mansion. En fait, lorsque nous développions le Luigi's Mansion original, on faisait attention en équipe, même si ce n'était pas notre inspiration initiale, à ce que les gens ne pensent pas automatiquement que c'était ce que nous essayions de faire."





Enfin, il existe plusieurs mods réalisés par les fans de Luigi's Mansion. En voici une petite sélection :



Luigi's Mansion: Halloween Haunt





Luigi's Mansion: Open World





Luigi's Mansion: First-Person Optimized