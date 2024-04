Tous les acteurs vivants qui ont participé à la série télévisée Duck Tales ont repris leur rôle pour le jeu, même Alan Young, qui était âgé de 93 ans au moment de l’enregistrement. Cependant, il a fallu trouver de nouveaux acteurs pour Hal Smith (Géo Trouvetou et Archibald Gripsou) décédé en 1994, Bob Camp (Gérard Mentor) décédé en 2000 et Joan Gerber (Bentina Beakley) décédée en 2011.

Les développeurs ont regardé l’entièreté de la série et ont choisi des épisodes correspondant aux nivaux originaux pour réaliser les différents backgrounds du jeu.

