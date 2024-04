Salut les insurgés, j'ai enfin fini Dragon's Dogma 2 et avec la bonne fin.L'aventure était pleine de bonnes et mauvaises surprises, une exploration qui récompense bien la curiosité du joueur, un gameplay très bon, une belle map pleine de vie, des quêtes annexes parfois bonnes et d'autres fois complètement osef.Un scénario assez particulier, je suis globallement déçu des missions du scénario de ce jeu mais la dernière partie envoie du lourd et j'ai trouvé la fin épique et vraiment bonne.Je vais partager avec vous ma liste des plus et moins. Vous vous retrouverez surrement ou pas dans certains, tout dépend de ce que vous attendez de ce jeu. D'ailleurs n'hésitez pas à partager les votres dans les commentaires.Les plus :Le gameplayLa création de perso/pionLa variété des classesLe monde dans son ensembleLa dernière partie du jeuLa bonne fin, franchement j'ai kifféLes pions et les infos qu'ils peuvent partager avec vousGraphiquement c'est joliOn peut aller aux putesLes moins :La plupart des quêtes de l'histoire sont en grande partie du blabla, je voulais qu'on m'envoie chasser du monstre et en fait on passe notre temps à enquêter.Le post game est apparement limité dans le temps, je ne sais pas combien de temps vous avez mais à cause de ça, j'ai pas pris de risque et j'ai été droit aux objectifs au lieu de prendre mon temps à tout défoncer et fouiller partout, dommage...Pour beaucoup de quêtes, on vous donne peu d'explication ou pas d'explication. Parfois on enquête et on fini par trouver, d'autres fois, ça fini en echec de mission ou alors sur un wiki pour éviter ça.Il y a une sorte de covid draconique dans le jeu qui vous oblige à surveiller vos pions au risque de subir un truc qui ne fait pas plaisir à voir. Heureusement qu'il y a des solutions pour éviter ça ou y remédier mais je ne vois vraiment pas l'intéret de cette fonction.Pas de 60fps stable sur console, c'est soit 30fps stable, soit framerate variable. Ça reste jouable et qui sait, on aura peut-être un maj pour améliorer ça par la suite.J'aurais aimé avoir un bestiaire un peu plus garni. Là non seulement, il n'y a pas beaucoup de monstres/boss différents mais en plus, parmis eux, il y a quelques swapcolor.Le système de sauvegarde est pas top et le jeu sauvegarde automatiquement à certains moments et pas forcément quand ça nous arrange.