Hello la communauté, petit article rapide pour vous proposer de voter pour le jeu du prochain Guide Chapitré que je vais réaliser sur ma chaîne Youtube. Étant donné que je publie désormais les guides sur le site, je me suis dit que ce serait bien de vous indiquer qu'il y a un sondage disponible.Les jeux que j'ai sélectionné sont les suivants :Pour participer au sondage, rendez-vous ici : https://www.youtube.com/post/UgkxuU4sgder-XQit3LvEfFP5eWIHajtt5e3 J'en profite pour vous dire que j'ajouterais un autre guide au groupe d'entraide dans la soirée, merci d'avance aux participants du sondage

posted the 04/13/2024 at 03:00 PM by tripy73