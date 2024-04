Jeux Video

L'acteur Kit Harrington a lui-même confirmé l'information, établissant que si beaucoup de monde était enthousiasmé à l'idée de créer une suite sur Jon Snow, "rien n’était vraiment convaincant" niveau idées et scénario, poussant HBO à foutre le projet dans un tiroir.C'est la deuxième série Game of Thrones à subir une annulation après celle sur les Premiers Hommes et l'arrivée des Stark à Westeros (juste le pilote a été fait, et c'était apparemment pas génial).Au moins, ça prouve que même si HBO cherche à exploiter le filon, ils veulent aussi la qualité, surtout après la déception de la dernière saison de GOT.Toujours en cours :(Saison 2 cet été), pour 2025 normalement, dit "Le Conquérant"