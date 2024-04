En effet, c est le site insider gaming et son journaliste phare Tom Henderson, qui nous confirment cette information après avoir validée les leaks de la PS5 pro.Cette nouvelle itération mid gen de la console de SONY pourrait bénéficier d'un badge permettant de certifier que les jeux auront été optimisé pour la puissance supplémentaire de la pro. Pour obtenir le badge, les jeux optimisés devront absolument respecter les améliorations suivantes:

- Être compatibles avec la technologie PSSR de mise à l'échelle de l'image et viser une définition 4K ; - Proposer un framerate constant à 60 images par seconde ; - Ajouter ou améliorer des effets de ray tracing par rapport au jeu original

04/01/2024