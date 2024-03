Dans The Acolyte, une enquête sur une série de crimes troublants débouche sur un face à face entre un Maître Jedi respecté, incarné par Lee Jung-jae (Squid Game), et une dangereuse guerrière de son passé campée par Amandla Stenberg (The Hate U Give). Alors que de plus en plus d'indices font surface, ils empruntent une voie obscure où de sinistres forces révèlent que tout n'est pas ce qu'il semble être.