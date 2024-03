9)- Boss final du jeu de base, l'âme des Cendres est un boss que j'ai trouvé quand même moins difficile que Gwen du premier jeu. Bon il est pas à prendre à la légère non plus, surtout quand il attaque avec son fauchon qui est chaud à esquiver ou avec la lance. Néanmoins, comme il change d'arme à peu près toute les 1 min 30 environ, on peut l'attaquer dès qu'on se sent plus à l'aise avec une arme en particulier. Pour la deuxième phase en revanche, il gardera la même arme tout le long. C'est quand même un boss loin d'être évident surtout la première fois, mais pas le plus hard cependant.- Mon boss préféré du jeu, je l'adore ! Mais il fait parti selon moi des boss les plus difficiles du jeu. Il arrête pas de se téléporter durant le combat, alors il faudra à tout prix le locker pour pas le perdre de vue. Ses attaques font assez mal et sont rapides.Dans la phase 2, Lothric sera aidé par son frère Lorian qui attaquera avec de la magie et qui pourra ressusciter son frère si ce dernier n'a plus de vie. Ce qui fait qu'il faudra vite se débarrasser de Lorian sans quoi le combat peut s'éterniser.7)- Le même boss que Gundyr mais en 3 fois plus balèze. Sa deuxième phase est très très agressive, et il ne vous laissera aucun répit. Ses "high kick" à la Jean Claude Van Damme sont bien relou... J'y ai passé 1 h 30 sur ce boss avant d'en finir, mais sacré combat encore une fois !6)- Là on commence à entrer dans les boss qui m'ont bien fait rager et lui en fait parti. Ultra rapide, j'avais beaucoup de mal à pouvoir analyser ses attaques tant elles étaient difficilement lisible et surtout il yen avait beaucoup. Au début, il me défoncer et le combat ne durait que quelques minutes même pas. Puis j'avais enfin compris que rester loin de lui était synonyme de mort, en fait une fois que je suis passé de défensif à offensif, ça s'est mieux dérouler.Un boss qui nécessite vraiment d'aller au cac sinon on se fait ouvrir en deux. Vraiment chaud le Sully !5)- Boss final du DLC The Ringed City, le combat se déroule dans une arène immense et magnifique, mais même si vous aurez de la place pour combattre, ce combat ne sera pas de la tarte... Gael est très agressif, a pas mal de vie et se déroule en 3 phases. La dernière, il est vénère comme jamais et vous balancera même des éclairs sur le coin de la tronche !Il vous laissera absolument aucun répit, vous n'aurez pas le temps de respirer, et à peine le temps de vous soigner. Bien que j'ai un peu galère, sûrement un des meilleurs boss que j'ai eu à affronter dans ma vie de joueur, tout simplement exceptionnel !4)- Et oui, je suis sûrement le seul péquenaud à placer ce boss aussi haut dans mon classement mais il m'a fait pété un câble avec ses attaques magiques. La pire de toute est quand il fait sa pluie de flèche qui fait énormément de dégâts et qui en plus, il arrête pas de spammer.C'est pas un gros sac à PV mais purée j'en ai chier, il me faisait très mal et ma défense magique était au ras des pâquerette vu que j'étais en guerrier...Il arrête pas en plus d'envoyer ses boules magiques partout durant le combat, et ses tirs magiques font énormément de dégâts et même se planquer derrière les colonnes ne suffit pas car ça les détruits...3)- Nom que je connaissais déjà sans même avoir fait le jeu, vu sa réputation et je dois bien reconnaître que oui, le Roi sans Nom est clairement une plaie mais encore une fois le combat est excellentissime.Se déroulant en deux phases, la première il est sur son dragon pas gentil, très simple car le dragon prend masse dégâts à la tête et ses attaques sont plutôt facile à esquiver. Le pire arrive...C'est là que les choses sérieuses commencent. Le roi sans nom achèvera sa monture pour gagner sa puissance et deviendra plus vénère que jamais !Agressif, rapide, violent, le combat sera éprouvant tant le Roi sans nom fait de dégâts même si l'anneau qui résiste au dégât de foudre sera une aide précieuse.Bref, préparez vous à en baver... J'y ai passé environ 2 heures sur cet enfoiré.2)- Une horreur ! Boss final du DLC Ariandel, ce boss est un calvaire comme rarement j'en ai eu. 3 putains de phases à se retaper à chaque fois si on crève on faillit me faire abandonner ce boss des enfers.Déjà la première phases est pas simple car sœur Friede fait très mal avec sa faux, surtout quand elle disparaît et qu'elle nous empale comme un malpropre, ce qui m'arrivait 9 fois/10 vu que je comprenais pas encore bien le boss. J'avoue que quand on a saisit la stratégie, ça passe mieux.La phase 2 est la plus simple car même si le père Ariandel aidera la bonne sœur, il sera facilement esquivable et prendra tarif si on se met derrière lui et qu'on l'enchaîne car il n'est pas nécessaire de tuer les 2 pour passer à la phase finale.La pire de toute, la phase 3.. Friede attaquera avec deux faux qui feront à la fois des dégâts de glace mais aussi de ténèbre. Une horreur, elle fait ultra mal et elle est très très agressive. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur ce boss mais plus de 4 heures je pense, c'est certain. Puis se retaper tout à chaque fois est quand même bien casse couille.1)- Il porte bien son nom lui. Pour affronter Midir, il faudra impérativement le faire tomber de la falaise dans le DLC The Ringed City. Boss totalement optionnels, il est pas simple à trouver car il est bien cacher dans la cité enclavée.Une fois que vous l'aurez trouvé, le combat pourra commencer et là, c'est le drame... En fait ce boss est un peu mal foutu à mon sens car ses dégâts sont monstrueux, même avec la meilleure armure du jeu et en Braise. On a trop peu d'occasion de le toucher ce qui rend le combat fastidieux et pas très intéressant, en plus d'être un bordel sans nom avec la caméra.Là où il prend le plus cher, c'est à la tête mais elle est assez délicate à atteindre, bien que vous pouvez attaquez ses pattes aussi mais vous risquez de vous en prendre une très rapidement car Midir bouge tout le temps, et arrête pas de cracher ses flammes.Il peut aussi vous croquez ce qui vous quasi one shot ou ses foutus attaques de laser de ténèbres dont les dégâts sont n'importe nawak.Bref, pour conclure, un boss qui fait trop trop mal, pas assez d'occasion de le frapper, et un combat bien trop long. J'ai donc ragequit à sa deuxième phase alors que j'avais bien entamé sa barre de vie, mais il m'a OS, et donc pas réussi à tuer ce maudit dragonnet dans ma partie, mais un jour j'aurai ma revanche. Encore un qui voit pas Midir à 14 heures... De ce fait, je le place sans trop de doute comme le boss le plus difficile de ce Dark Souls III.J'espère que ce top vous aura plu, à très bientôt pour un prochain top