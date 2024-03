Ça devient, c'est devenu une véritable mode actuellement. Difficile de passer à côté, c'est pourquoi j'écris cet article. Quels sont les remakes des jeux originaux que vous appréciez le plus ? Pour ma part, j'aime bien la première partie du remake de FF7, même si je pense que je vais davantage apprécier sa suite, Rebirth. J'ai adoré le remake de RE4 que j'ai trouvé supérieur au remake du 2 bien que j'l'ai beaucoup apprécié lui aussi. Celui du 3 est en-dessous de mon point de vue même si je l'ai tout de même également trouvé sympathique malgré tout. Et vous ?

posted the 03/14/2024 at 07:54 PM by uram