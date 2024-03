...GOTY 2024 du rire mais bordelEt dire qu'on va retrouver ça dans le monde et qu'on va combattre des Boss et faire une grande aventure avec !En effet, Dragon's Dogma 2 garde le même système de pions que le premier volet, votre pion est donc partageable pour les autres joueurs et va donc apprendre de nouvelles connaissances grâce aux différents combats et péripéties dans les autres parties des joueurs du jeu comme un nouveau langage, les points faibles des monstres, les routes dangereuses et bien d'autres choses encore.Bref, ça promet.