Je recommande de télécharger en amont la démo de l'éditeur de personnages, vous allez gagner du temps lors de la sortie du jeu parce que l'éditeur est tellement poussé que vous allez passer 5 h dessus.





tu peut tout modifier, y'a tellement de détail que tu retrouve pas ailleurs, des dents jusqu’àla démarche même du personnage. tout est conçu pour rendre le jeu le plus immersif possible.













j'ai pas pour habitude de poster des reviews. Pour le coup je ne connaissait pas ce youtubeur, mais je me permet de vous partager exceptionnellement sa preview car il aborde des points très intéressant du jeu et sa vidéo a le mérite d'en apprendre pas mal sur les intentions plus systémique du jeu qui ne se limiteront pas qu'aux combats !Ca me fait penser que le jeu est encore plus atypique que le 1 et qu'il sera encore moins accessible.(pas un bon signe pour les ventes, a voir si y'a un effet streamer qui peut avoir un impact positif.)Pour le Gameplay je suis assez surpris, j'avais sentis à travers les gameplay vidéos que c'était plus lourd avec plus d'inertie, mais a priori ça se rapproche de Mh world avec plus de possibilité, donc encore une fois ça plaira pas à tous mais au moins ça a une vrai identité.bémol la tech point de vue perf, c'est bien dommage, ça restera toujours l'aspect ou les jeux jap galèrent le plus.Mais ne boudons pas notre plaisir, ça donne encore plus envie et hâte de pouvoir tâter ça.J'ai été surpris par le rendu archi réaliste des visages et du grain de peau.Je crois que j'ai jamais vu des renoi, des indiens et méditerranéen aussi fidèlement modélisé. sur ce plan la, le jeu met une sacré gifle a beaucoup de prod AAA (même celle de sony, comme les spiderman)