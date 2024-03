Hideaki Itsuno et le producteur Yoshiaki Hirabayashi reviennent sur du gameplay de DD2 pour présenter les dernières informations avant la release du jeu qui est le 22 mars 2024.La communication du jeu est resté en surface et ça me plait vivement la découvertevous pouvez dès a présent télécharger l'application pour créer votre personnage principal et votre pion avant l'arrivée du jeu.on peut faire des choses très sympa comme MH worldça plaira à @amassouset je ne sais toujours pas lequel je vais faire en premier entre lui et FFVII Rebirth ..