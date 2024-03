Décidément, la créativité de la communauté Resident Evil ne s'arrête donc jamais.Je vous présente le mod Resident Evil 2 1998 Remake. Le mod offre des graphismes "" de l'époque PS1 et se permet même de légères modifications pour coller le plus possible à la version 2019 de Resident Evil 2 (l'hélico avec Mr. X).Pas de démo, ni de date de sortie à se mettre sous la dent, mais une idée de génie qui pourrait faire des millions de ventes chez les plus vieux fans de la série (et qu'ils sont légion) avec la réédition d'une compilation de la trilogie Raccoon City sous ce format par Capcom.