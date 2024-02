Aujourd'hui encore je vous partage une vidéo sur la Saga Halo !Pas d'analyse particulière ici, juste de la nostalgie, mais le Youtubeur transmet particulièrement ce que je ressent concernant Halo 3 , Reach et la licence en général.et vous ? vous avez la même nostalgie concernant cette époque ?

posted the 02/29/2024 at 08:57 PM by arrrghl