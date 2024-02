Vengeance a deux scénarios canoniques que vous pouvez sélectionner au début de votre partie.-Canon of Creation suivra le SMTV original, tandis que Canon of Vengeance est une version Maniax avec des changements importants dans l'histoire et ses fins.Une nouvelle héroïne vous accompagnera-Atlus affirme que Shin Megami Tensei V Vengeance prendra en moyenne 80 heures par itinéraire à battre, pour un total de 160.Cela ne tient évidemment pas compte de toutes les fins, des cinématiques en double et des exécutions beaucoup plus rapides de Reborn NG+, mais vous allez néanmoins vivre une expérience assez longue.-Plus de 40 nouveaux démons sont ajoutés aux côtés de Nahobiho.(dont certains issu de SMTIV avec quêtes annexes)Les personnages de Shin Megami Tensei V Vengeance peuvent participer à vos combats et vous pouvez les contrôler.Contrairement à Tao, qui dans le jeu original est devenu un démon enregistrable, ces personnages ont une étiquette Guest (ゲスト), ce qui indique qu'il s'agit d'alliés temporaires.-Vous pouvez interagir avec vos démons alliés dans Shin Megami Tensei V Vengeance, qui restent désormais assis à Da'at pendant que vous explorez.-Ceux qui possédaient Shin Megami Tensei V sur Nintendo Switch pourront importer 3 démons de leur choix du recueil sur Vengeance, ainsi que recevoir un objet exclusif basé sur l'alignement qu'ils avaient sur ce fichier de sauvegarde.-Le Nahobino ainsi que quelques nouveaux démons (comme Nahobino Frost) auront de nouvelles compétences uniques avec des animations spéciales- Des améliorations de quality of life :1 Plus d'options pour maîtriser la vitesse d'animation et le saut.2 Désactivation des miracles (le système d'avantages)3 Objet de reset des statistiques de Nahobino4 Enregistrer n'importe où sur la carteV Utilisation en vrac d'encens et d'autres éléments de croissance-En plus des compétences régulières et héritées, chaque démon allié dans Shin Megami Tensei V Vengeance aura sa propre compétence passive unique et exclusive, encourageant les joueurs à explorer le recueil et à constituer leur propre équipe.mais ce n'est pas tout car les développeur ont dit dans le spotlight du jeu qu'ils avaient encore ajouter d'autres mécanique pour améliorer l'aspect stratégique du jeu.Ils seront dévoilés prochainement !