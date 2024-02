tin greg c'est vraiment le GOAT, même avis sur granblue.En tout cas on mange bien en ce début d'année, en espérant que FFVIIR ne gâche pas trop la fête

Elle est là, la VOD du dernier SUMIMASEN TURBO en LIVE Avec la splendide vignette réalisée depuis l'ESpot, et un programme de fou entre Persona 3 Reload, Granblue Fantasy Relink et Tekken 8. Merci à tous ceux présents pour ce nouveau rendez-vous !

posted the 02/17/2024 at 12:01 PM by rbz