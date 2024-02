J'avais posté un article à ce sujet il y a presque un an, je disais en gros que la génération d'une vidéo crédible par une IA prendrait des années. https://www.gamekyo.com/blog_article469595.html C'est désormais possible avec l'IA Sora capable de générer des vidéos d'un réalisme surprenant, on note des incohérences comme une patte de chat qui se dédouble, le modèle a encore besoin d’entrainement.L'entreprise derrière ce projet va créer des outils qui détecteront les vidéos générées par Sora, d'autres moyens seront mis en place mais je suis certain que des petits malins les contourneront.Le site OpenIA a publié de nombreuses vidéos générées par Sora, j'aime bien celle avec les bateaux pirates dans la tasse café. https://openai.com/sora