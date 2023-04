Faute de candidat humain compétent pour le poste, la chaîne Suisse "M Le Média" utilise un avatar générée par une IA pour présenter le bulletin météo.C'est à la fois fascinant et un peu effrayant la vitesse à laquelle l'IA progresse dans tous les domaines. Dans quelques années un random pourra créer une vidéo en 2 clics d'une célébrité, d'un politique, d'un proche entrain de faire une dinguerie que beaucoup prendront pour vrai.Il reste encore du chemin avant que ça arrive.

posted the 04/21/2023 at 02:09 PM by dabaz