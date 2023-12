La bulle des AAA-services est en train d'exploser, et les licenciements se multiplient dans le monde du développement de jeux vidéos.On parle de jeux multijoueur en ligne qui ont un budget énorme et qui s'attendent à ce que vous payiez des microtransactions à la pelle, comme Fortnite pour ne citer que lui.Ce modèle est en crise parce que les joueurs n'en veulent pas, et les développeur exècrent ce genre, et n'ont plus aucune liberté créative. Quand on parle d'annulations de TLOU Online chez Naughty Dogs, et qu'on présente ça comme une fronde des développeurs, il faut relativiser cepenant. En fait, les jeux à services sont voués à créer des chômeurs. Pourquoi ? Parce que les joueurs n'ont pas un temps extensible, et toutes ces compagnies qui font des jeux online sont en compétition pour un marché qui n'existe pas, celui du temps perdu.Nous ne sommes plus en période de pandémie, et il n'y a plus de couvre-feu, plus de Covid, plus de démissions massives. Il y a surtout une récession aux Etats-Unis, qui dicte que les développeurs comme les éditeurs ont besoin de s'accrocher à des projets qui ne fonctionneront pas, ou alors, d'abandonner des jeux en développement et de minimiser les pertes déjà colossales.C'est ce qui se passe avec SONY en ce moment. SONY ne voulait pas laisser cette manne à des tiers, et cherchait à trouver sa propre poule aux oeufs d'or. Mais le marché est devenu tellement risqué, qu'ils se rétractent. S'en suit une absence de jeux à sortir.Les leaks récents d'Insomniacs montrent le pessimisme qui règne chez les développeurs de jeux vidéo en général, et pas que chez SONY.Les gars de CD Projekt on fait les frais de cette demande pour des titres sans âme et sans pédigrée, contruits à base de sous-traitance et de crunch et sortis trop vite parce que les éditeurs le dictaient."Cyberpunk 2077 quest director Paweł Sasko said everyone mostly agreed with the idea."At least when it comes to triple-A, we are just running at a fucking wall, I think, and we're gonna crash on that wall really soon.""On peut aussi citer le cas Pokemon E/V, qui lui n'a même pas cherché à redresser la barre avec des mises à jour, et pire, a sorti des DLCLe différentiel de puissance n'est donc pas entièrement à blâmer. Mais pendant que les joueurs achètent des machines à 600 balles pour avoir des jeux AAA dessus, les développeurs eux n'y trouvent pas leur compte. Les joueurs continuent de s'arracher les machines, mais les jeux ne sont pas au rendez-vous, ou alors, ils se ressemblent tous, ou bien les killer app d'hier déçoivent aujourd'hui.Le problème actuel est que les éditeurs ont cru, en 2020, que la croissance liée au Covid-19 allait compenser l'écroulement de la productivité lié au confinement.Pour chaque AAA qui met 5 ans à sortir, on a 20 jeux indépendants génialissimes qui sortent.- Cult of the Lamb- Tunic- Hades- Hollow Knight- Cuphead- It takes two- Little Nightmares...Est-ce que vous voyez un point commun entre tous ces jeux? Ils ont des DLC, mais ce ne sont pas des jeux à services. Ce ne sont pas des jeux pour lesquels on a besoin de payer le Online le tiers de ce que la console à coûté (et cette remarque vaut pour Nintendo et sa Switch vieille Lite à 200 balles qui devrait être sous les 100 euros comme la 2DS en 2013).Ils ont des petites équipes, et ils font du chiffre avec un budget moyen.Vous remarquerez aussi que tous ces jeux sont édités en physique après avoir vécu en tant que jeux téléchargeables, souvent d'abord sur PC, puis grosses consoles PS4/One et enfin avec une version Switch.On en revient aussi à l'illusion des éditeurs et constructeurs, que le démat est l'avenir. Non. Le démat, les jeux en ligne massivement multijoueurs, le modèle créé par Valve des jeux mis à jour pour tout le monde constamment et qui efface l'intérêt des copies physiques, n'est plus ce qui attire les joueurs. Il y a un divorce total entre les jeux qui sont des jeux vidéos à part entière, et les jeux-services qui sont des modes en ligne purs.Uncharted 3 a vu son mode en ligne publié comme un free-to-play sur PS3, et TLOU2, lui, s'est vu amputé d'un mode multi qui était présent sur TLOU1. L'idée étant qu'on pouvait remettre à plus tard un mode multi, puis en faire un jeu, puis un jeu service à part entière. Et poc, la bulle éclate aujourd'hui :Les joueurs n'en veulent pas, parce qu'ils n'apportent aucune plus-value aux expérience ludiques.Ce qui m'en fait arriver aux AAA des consoles de 2013 qui finissent par sortir sur Switch, qui a une vieille technologie plus proche de la PS360 de 2006 que de la PS4/One.- Hogwarts Legacy- Nier Automata- No Man's SkySortis à l'automne 2021, ces deux derniers titres ont montré une chose : les graphismes ne font pas les jeux. Les jeux n'évoluent pas, juste parce que les graphismes évoluent.Mais ce ne sont que des cas extrêmes. On a aussi l'intégralité des jeux PS5 et Series X qui sortent sur des hardwares inférieurs, la PS4/Pro et la Series S.Double lesson à en tirer : la course à la puissance ne veut pas dire que les développeurs savent innover, et les titres AAA qui poussent les graphismes en espérant faire du flouze sur le dos des gamers avec des coûts cachés, des paywalls, des pay to win, ne trompent pas leur public.Breath of the Wild et sa suite ont aussi montré que l'innovation peut venir sur une console aux graphismes vieillots, déjà dépassée par les smartphones à sa sortie.Enfin, d'un point de vue plus subjectif, les AAA n'ont aucune âme propre. Visuellement, ils ne frappent pas. Et côté sensations, on a la même sensation à jouer à un Resident Evil VIII qu'à un TLOU2, qu'à un Ghost of Tsushima. Si tous les jeux se ressemblent visuellement , même quand ils ne sont pas des gacha-arnaques, alors comment intéresser les joueurs ?Alors cette communauté peut être autant dans le déni qu'elle veut, la réalité va la rattraper. Comme toujours, je suis le premier à dire les termes, et comme toujours, il y aura un revirement de vestes.