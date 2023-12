Goty -TOTK( daniel) -Mario rpg ( Puyo) -Greg (RE4R) Meilleur second -Armored core -Xenoblade 3 dlc -Street 6 Meilleur JRPG -Xenoblade 3 DLC -Xenoblade 3 DLC -SO2R Déception de l'année -FFXVI -FFXVI -Armored core Meilleur DA -FFXVI -Armored core -Armored core Meilleur OST -Octopath 2 -Theatrym ff -FF pixel remaster Meilleur remake/remaster -SO2 R -SO2R -Mario rpg Meilleur Surprise -DQ DAi -Wild hearth -Humanity Meilleur Brochette fromage -Sea of stars -Jusant -Goldorack Meilleur jeu cassé -Mato -DQ monsters 3 -Ed-0 zombie uprising que reste-il d'or 2023 -Forspoken -Exoprimal -Exoprimal

Who likes this ?

posted the 12/16/2023 at 11:32 AM by rbz