Jeux Video

Selon Nate the Hate.Taux de véracité pas à 100% donc on garde les pincettes et plus précisément, il dit que le nouveau Arkane serait annoncé au show de Keighley.Un Dishonored 3 était apparu dans les docs internes de MS lors de l'affaire ABK.(un Doom 3 et un remake/remaster d'Oblivion seraient également en chantier)Toute façon, ce sera pas Redfall 2 j'imagine