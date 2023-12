Nintendo Everything

On a désormais une période pour l'ouverture de la zone Donkey Kong Country au Super Nintendo World d'Universal Japan : Ouverture courant printemps 2024. Il y aura notamment une montagne russe sur le thème des wagons de mine, phases très connus dans les jeux.

posted the 12/05/2023 at 05:28 PM by masharu