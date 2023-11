Améliorations natives pour PS5

Sans retour - Un mode de survie Roguelike

De nouvelles façons de jouer

Un secret de polichinelle qui se voit désormais leaké de source officiel, puisque ce n'est que le PSN qui officialise accidentellement l'existence de The last of us Part II: RemasteredIl ne faudra pas attendre longtemps, cette remasterisation étant prévu le 19 Janvier 2024 sur PS5 ( pas de signe d'une version pc pour le moment, mais nul doute que ça arrivera plus tard).Trailer ici https://streamable.com/i9fi91 - Une multitude d'améliorations graphiques- 4K natif en mode Fidélité.- Des temps de chargement améliorés- Prise en charge native de la DualSense.Découvrez la profondeur des combats de The Last of Us Part II dans un tout nouveau mode !-Survivez aussi longtemps que vous le pouvez à chaque run, en choisissant votre chemin à travers une série de rencontres aléatoires.-Incarnez une multitude de personnages déblocables, dont certains n'ont jamais été jouables dans la franchise The Last of Us, et qui possèdent tous des caractéristiques de jeu uniques.-La variété des défis met en scène différents ennemis et des lieux mémorables de Part II, le tout culminant dans des combats de boss tendus.- Les niveaux perdus vous permettent d'explorer les versions en début de développement de trois nouveaux niveaux qui étaient absents du jeu original.- Profitez de plusieurs heures de commentaires des développeurs pour découvrir le développement de Part II au fur et à mesure que vous découvrez le jeu.- Exploitez votre potentiel musical avec le jeu Guitar Free Play, qui comprend de nouveaux instruments à débloquer, ou lancez-vous dans le nouveau mode Speedrun* et affichez vos meilleurs temps.- L'audio descriptif** et la synthèse vocale ont également été ajoutés à la suite de fonctionnalités d'accessibilité de The Last of Us Part II.- The Last of Us Part II Remastered propose également de nouveaux skins de personnages et d'armes à débloquer pour Ellie et Abby.