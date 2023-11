Jeux Vidéo





La collection Top Racer fait revivre le classique des années 90 dans un pack incroyable, rassemblant trois jeux emblématiques de la célèbre franchise de course. Grâce aux fonctionnalités en ligne, appuyez sur l'accélérateur et découvrez un mélange nostalgique d'action et de jeu addictif !







La collection Top Racer comprend les titres classiques que sont Top Racer, Top Racer 2 et Top Racer 3000. En bonus, la collection proposera des contenus inédits et exclusifs.







Sorti à l'origine sur la Super Nintendo Entertainment System (SNES), Top Racer a conquis les joueurs grâce à son gameplay captivant, ses graphismes éclatants et ses bandes-son emblématiques.







- Des filtres pour une expérience rétro

- Un mode en ligne pour les courses multi-joueurs

- Des défis avec des amis et des adversaires du monde entier en mode classé

- Un mode Time Attack pour tester vos talents de pilote contre la montre

- Un mode campagne et un mode Coupe Personnalisée

Il y a quelque mois, QUbyte avait annoncé une compil des jeux culte Top Gear de Gremlin Graphics avec : Top Racer, Top Racer 2, Top Racer 3000 (plus connu chez nous sous les noms de Top Gear, Top Gear 2, Top Gear 3000), avec en plus un nouveau jeu : Top Racer Crossroads Horizon Chase (un crossover avec la licence).Un nouveau trailer est arrivé il y a quelque jours, avec une date ! La compil sortira le 11 janvier sur PS4, PS5, XBox One, XBox Series S|X et Steam, et les jeux seront aussi jouable en multi en ligne et toujours hors ligne (chez soi sur sa banquette ^^)La page Steam de la compil :Ah p'tin et cette musique