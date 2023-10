Charts

Nintendo France a révélé dans une interview au Figaro que le dernier opus de la franchise Zelda a dépassé le million d'unités vendues au détail.



La Switch continue de se vendre fortement et devrait atteindre les 8 millions d'unités vendues d'ici fin janvier 2024.

(NB: 7.06 millions fin décembre 2022).

Elle se situe confortablement au-dessus de la Wii et des Playstation, et seulement derrière la DS.



