- Bon bah la série Ahsoka est terminé, que retenir ? Bah absolument rien du vide intersidéral.Une saison très inégal car le rythme est épouvantable, des personnages mou du genou, l'interprétation d'Ashsoka est assez rigide (je n'ai pas compté le nombre de fois où elle croisent les bras).- Les trois derniers épisodes sont un peu plus regardable même si globalement certaines scènes n'ont aucun sens avec parfois des choses très bizarre.Les batailles sont tous raté et les personnages s'en sortent tous à chaque fois sans aucune égratignures. A part le dernier épisode ou les chorégraphies sont un poil meilleur le reste n'est pas terrible. Le fan service n'a pas marché sur moi et faudrai peut être changer de disque un moment.- L'amiral Trawn qui est présenté comme un stratège de génie est complètement ridiculisé par ces plans débile.Les deux jedi / sith ne sont même pas utilisé, pourquoi ?Et le dernier épisode bah c'est open bar : des zombies stormtroopers, la force qui arrive comme par magie, des vaisseaux ennemies qui ne savent pas visé, des lenteurs magistral pour gratter du temps, et une fuite carrément hors champ.Avec tout les comics qu'il y a, des romans, Disney n'est pas fichu de raconter correctement une histoire tout en étant cohérent. (certaines scènes sont surréaliste)Malgré quelques paysages plus variés avec un peu plus de budget la série Ahsoka restera globalement oubliable.