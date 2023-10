Tout est dans le titre !Cette année a été assez incroyable niveau sorties tout en étant très varié, il y'en a eu pour tous les goûts et ce n'est pas fini !Du coup lequel vous a pour l'instant le plus marqué, celui que vous avez pris le plus de plaisir ?Pour ma part, j'ai plusieurs jeux qui me viennent en tête.- Zelda TOTK, un grand jeu mais que je ne choisirais pas car il m'a au final moins marqué que son grand frère- Hogwarts Legacy, un vrai coup de coeur pour ce jeu qui ne révolutionne rien mais vraiment enchanteur dans son ambiance pour un fan d'Harry Potter- Resident Evil 4, un excellent remake de l'original même si je préfère toujours ce dernier- Jedi Survivor, au delà des soucis techniques, j'ai passé un très bon moment, il fait parti du haut du panier des jeux Star WarsMais au final si je devais choisir ma meilleure expérience vidéoludique cette année, je me tournerais vers les remasters sur Switch.etSi j'avais déjà fait Baten Kaitos sur Gamecube, ce n'était pas le cas de MP1 qui m'a mis une claque incroyable, une immersion sans pareille renforcé par l'OST magistrale du titre. Par ailleurs peut être même le plus beau jeu de la Switch, ce qui pour un jeu sorti à la base il y'a 20 ans est impressionnant.Du coup je répondrais l'aventure de Samus Aran sans hésitation !