Un remake qui refait entièrement le jeu d'origine, Another Code: Mémoires Doubles. La vue du dessus est désormais une vue de derrière avec de vrai environnement 3D comme Another Code R. Les énigmes sont retravaillés pour fonctionner sur manette.Je soupçonne le remake d'Another Code R: Les Portes de la Mémoire (le second opus sur Wii) d'avoir cette même nouvelle base de gameplay où on peut déplacer Ashley librement (dans le jeu d'origine sur Wii on déplaçait Ashley sur des chemins prédéfinis). Ya juste le fait qu'ils aient changé le vêtement d'Ashley (peut être certainement pour coller au fait qu'elle joue de la guitare, lol), mais bon on verra.