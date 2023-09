Pour ceux qui sont intéressé par voir les versions américaine et japonaise (début à 16h). Comme d'hab la version US devrait avoir le même contenu que notre version européenne, mais je l'inclus au cas où.Lors du dernier Nintendo Direct japonais, il y avait notamment l'annonce du jeu original du studio Good-Feel : Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! Je surveille au cas où il y a des annonces exclusives pour le sol japonais.