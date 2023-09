bon bah au final"MS fera t-il une campagne marketing pour Starfield ?"==> quedal..un peu de spectacle oui mais 0 marketing "conventionnel"j'en ai vu ni a la tvni au cinéma (oui je suis allé voir equalizer 3...)ni metro parisienni rerni buspas de marketing pour cette new ip plus gros jeux xbox de la gen donc (peu importe le meta c'est a minima UN des plus GROS jeux de la gen Xbox series si ce n'est le plus gros)+ pas de bundle officiel