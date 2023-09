Hello !Je me pose une petite question depuis la fin de FFXVI, qui concerne FFVII Rebirth.Je me demande en fait, si, sur certains aspects, FFXVI n'a pas été "bridé" par le futur Rebirth ? Pourquoi ?Pour laisser l'aura de cet épisode intact, le laisser être le premier à faire certaines choses. Sérieusement, quand on regarde FFXVI, on a l'impression que certaines choses devaient être dedans et ont juste été enlevé, pouf, parti comme ça (coucou les villes, coucou le vaisseau), tout en y laissant des "indices" comme quoi c'était possible mais non.J'en ai fais une petite vidéo, juste pour se poser la question.Avant de se foutre sur la gueule dans les commentaires, gardez en tête que ce n'est que spéculation et en aucun cas des affirmations, et que ça n'enlève en rien ce que FFXVI ne fait pas et qui aurait dû être dans le jeu !