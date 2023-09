Petit sondage a 2 semaines de sa sortie. ^^Pour ma part c'est certainement le jeu que j'attends le + même si c'est un remaster.J'ai tellement j'ai de bons souvenirs sur Gamecube, un grand RPG avec une direction artistique et OST incroyable, que j'ai longtemps espéré une ressortie sur Switch pour retrouver Kalas et tous ces équipiers ! Avec en plus de ça de nouvelles fonctionnalités dans les options.Alors oui sa suite Baten Kaitos Origins sera sous titré uniquement en Anglais, ce qui peut être un frein pour certains... mais au moins il sera présent car de base il n'est jamais sorti chez nous ! Même si personnellement c'est surtout pour retrouver le 1er que cette compilation me fait envie