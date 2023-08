Je viens de tester la démo de sea of stars et outch j'attendais pas le jeu à ce niveau. Le niveau de détail du pixel art, les animation puis les sprites avec 8 perspective wow y'a du taff quand même. Ça a l'air d'être une belle réussite ce projet.J'essaye de modérer ma hype car ce n'est qu'une démo malgré tout, mais ça donne l'impression d'un produit très solide.J'avais pas été saucé par un JRPG indé depuis CROSS CODE.( en attendant project terra qui va confirmer l'essai cross code)le goat mitsuda qui va composer quelques thèmes, difficile de pas y voir une vibe chrono crossle battle thème qui ma particulièrement séduit.

posted the 08/19/2023 at 06:17 PM by rbz