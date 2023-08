Divers

Dans une quête insolite et pour le moins surprenante, un citoyen japonais, dont l'identité reste secrète, a décidé de poursuivre son rêve le plus fou : devenir un animal, et plus précisément un border collie, le célèbre chien de berger originaire de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Pour atteindre son objectif, il a investi pas moins de 2 millions de yens, soit environ 13 000 euros, pour se faire confectionner un costume de chien hyperréaliste. L'homme, qui se fait désormais appeler Toco, a enfin réalisé son souhait et a récemment effectué sa première sortie dans la rue, suscitant de nombreuses réactions étonnantes.Toco, qui partage ses expériences sur une chaîne YouTube suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes, a publié une vidéo décrivant les réactions des passants et des chiens lors de sa balade dans son nouveau costume de colley. Pour lui, il s'agit d'une étape cruciale dans son parcours de transformation. Pendant un certain temps, il avait été aperçu uniquement en train de perfectionner son déguisement dans son jardin, travaillant sans relâche pour acquérir les comportements et la démarche d'un chien. Cependant, il a finalement décidé de franchir le pas et de sortir dans les rues, bravant ainsi la curiosité malsaine des gens qui le connaissaient en tant qu'humain.Dans une vidéo poignante, où les sous-titres remplacent sa voix d'humain par des aboiements, Toco exprime sa joie et sa satisfaction d'avoir atteint son objectif : "Je suis devenu un collie, ce qui parachève ce vieux rêve que j'avais de devenir un animal". Toutefois, il reconnaît également les difficultés et les préjugés qu'il rencontre dans sa quête de devenir un chien. Il avoue avoir gardé son désir secret, par peur que ses amis le trouvent étrange, mais sa passion et sa détermination l'ont finalement poussé à réaliser son rêve.En concluant son aventure de transformation en chien, Toco reste déterminé à préserver son anonymat, conscient que son choix peut être mal compris ou critiqué. Cependant, il souhaite continuer à partager son expérience sur YouTube et à vivre son rêve aussi pleinement que possible. Sa démarche audacieuse et originale rappelle que les rêves peuvent prendre des formes surprenantes et que la persévérance peut conduire à des accomplissements hors du commun. Toco, l'homme-chien japonais, est la preuve vivante que les aspirations les plus inattendues peuvent se réaliser avec passion et détermination.D'autres vidéos incroyables sur sa chaine youtube :Sources avec plus d'infos :