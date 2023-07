Jeux Vidéos

1 / Final Fantasy VII.

Sephiroth

Cloud

Clive

2 / Final Fantasy XVI.

Barnabas

3 / Final Fantasy X.

Sin

Auron

Yuna

Tidus

Squall

4 / Final Fantasy VIII.

Edea/Ultimecia

Rinoa/Linoa

Seifer

---------------------------------------------

Bon et bien ayant finisy a pas longtemps, j'en suis maintenant avec vraiment 4decomplété.Du coup je vais m'attarder un peu à un classement par univers, ce classement ne rentrera pas dans les détails je resterais sommaires, c'est plus un classement lié au "feeling" m'voyez !!En terme d'univers c'est celui que j'aime le plus entre les 4 de mon top, les personnages y sont haut en couleur etreste pour moi d'une classe absolu, en terme de protagonistereste aussi top niveau même sin'est pas loin derrière.Après l'ensemble de l'univers fait un peu "Magicpunk" on a des trains, des motos, des avions, des rockets, des bateaux, etc etc .... Bref l'un des FF avec l'univers le plus moderne je trouve.L'univers étendu du jeu aide aussi à le propulser a être numéro 1 de ce classement.Et oui bien que très récent ce jeu se hisse à la second place, je trouve son univers vachement classe etest un protagoniste les plus brute de la série mais même si je l'apprécie en tant que protagonistereste mon chouchou.L'idée des primordiaux, des cristaux et des pourvoyeurs m'a captivé chaque moment de lore et j'était comme dans une salle de cours d'histoire et j'étais comme hypnotisé, bref j'ai vraiment aimé l'histoire même si la fin m'a fait chier soyons franc lol.Je ne serais pas contre de revisiter l'univers dans le futur. Par contreaurait du être l'antagoniste voilà pour finir sur FFXVI.Ici ce FF m'a charmé plus par son environnement HAUT en couleur et je trouve l'histoire lié àvraiment intéressante.aide aussi même si la fin du personnage reste en demi teinte pour moi. Ensuite X-2 rajoute pas mal de chose intéressante pour moi et j'aime bien l'évolution dede le jeu.est également intéressant bien que je le mettrais ex aequo avecdonc numéro 3 chacun sur mon podium des protagonistes FF.Voilà mon dernier FF que j'avais appréciez pour le début un peu scolaire et tout le côté géopolitque, j'ai aussi aimé FFVIII pour son antagoniste qui est une femme () ayant des faux airs de Maleficent que je trouve être le meilleur antagoniste féminin de Disney. Après ce FF a des similarités avec FFVII son prédécesseur voilà pourquoi il est en fin de classement.Sinonest intéressant commençant par être un personnage du genre stoïque et là juste pour faire son boulot sans grand sentiment par façade on vois qu'au final il a de la fragilité cette dernière apparait grâce à? (Vous l'écrivez comment lol)Enfin et on sera d'accordest un personnage chiant qui mérite des claques ?Voilà pour moi pour ce billet bref qui résume en quelques mots pourquoi j'aime dans cette ordre chacun des univers Final Fantasy cité ci-dessus. Maintenant j'aimerais connaitre vos ressentis et vos top respectifs ? Maintenant reste à voir si je me faiset quid de? Disons que Lightning et Noctis m'intrigue un peu.