J'avais vraiment aimé Innocence qui ma séduit par son univers , ces personnages mais aussi par une narration très réussi. Le premier avait une bonne durée de vie qui était ni trop courte ni trop longue et le gameplay n'étais pas si mal.Mais sa suite Requiem c'est l'inverse , une narration qui est le point le plus fort dans ce genre de jeu est dilué dans un rythme épouvantable qui gâche tout . Des longueurs sur pratiquement toutes les mécaniques , que ce soit les combats , les phases d'énigmes et puzzles ou encore l'infiltration.Des chapitres extrêmement étiré en longueur ou pour la plupart ne font en rien avancée l'intrigue.Malheureusement Requiem fait un bon en arrière en terme de gameplay que je qualifierais de "Laborieux"Une infiltration qui n'est pas ou plus possible avec beaucoup trop d'ennemies qui sont quasiment partout et nous suivent à la trace comme des aimants , d'autres peuvent visiblement voir a travers les murs et maisons. Un sentiment d'impatience ce construit petit a petit obligeant a rush pour continuer tellement c'est interminable.Même chose pour les combats qui sont encore pire , le studio en a profité pour virer les quelques bonnes idées du premier comme le fait d'esquiver ou la destruction d'armures et en tirer partit pour tuer les soldats mais dans Requiem les ennemies aux casques sont pratiquement invincible et le seul moyen d'en venir a bout c'est d'utiliser de l'alchimie pour les bruler.Sans oublier cette fronde ou lance pierre d'Amicia qui vraiment n'est plus logique ( j'avais pardonné dans le premier mais là faut arrêter ) Amicia n'est pas capable d'apprendre les bases du tir a l'arc sérieusement ? ça collerais mieux sur l'utilisation de l'alchimie mais aussi une arme redoutable contre les soldats. On peut même imaginer un lancer de couteaux comme arme secondaire vu qu'elle est doué pour viser , alors oui il y a l'arbalète mais qui est plus ou moins bof.Cette suite n'apporte pas grand chose et massacre littéralement tout ce que le premier jeu a construit avec des personnages qui sont sans intérêt. Et une narration qui peine a décoller pour finalement être sans grande surprise , loin de la richesse que le premier à apporter c'est plus des enchainements de séquence très axé sur le désespoir qu'une bonne histoire.Malgré une ost sublime qui suit les traces de son prédécesseur et des décors incroyable avec son ambiance très vivante cela ne suffit pas pour être un bon jeu.