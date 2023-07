Films & Séries

TF1 vient de dévoiler les noms des actrices qui incarneront les héroïnes de la série "Cat's Eyes", adaptation du célèbre dessin animé japonais : Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain ont été choisies pour interpréter les rôles d'Alexia, Tam et Sylia .La série, produite par Big Bang Story et réalisée par Alexandre Laurent, est l'une des plus attendues de TF1. Elle est basée sur le dessin animé culte des années 1980, "Cat's Eyes". L'histoire tourne autour de trois sœurs, Alexia, Tam et Sylia, qui se retrouvent après des années de séparation. Lorsqu'une œuvre appartenant à leur père, disparu dix ans auparavant dans l'incendie de sa galerie d'art, refait surface lors d'une exposition à la Tour Eiffel, les sœurs décident de tout risquer pour la dérober.Une particularité de cette adaptation de "Cat's Eyes" est la collaboration entre TF1 et Prime Vidéo. La série sera diffusée en exclusivité sur TF1, puis sera disponible ultérieurement sur la plateforme de streaming Prime Vidéo. TF1 a exprimé sa volonté de trouver des partenariats avec des plateformes internationales afin de bénéficier de leur exposition mondiale tout en apportant son savoir-faire dans la production de contenus de qualité pour le public français.