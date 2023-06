Je précise que c'est la version PS4, même si c'est plus beau évidemment, ça ne change quasiment rien par rapport à la version Gamecube de 2003.Après avoir sorti le sublime Resident Evil Remake en 2002, véritable chef d'œuvre du survival horreur de l'original de 1996, Capcom rempile un an après avec Resident Evil 0, qui se déroule avant les événements de Resident Evil, peu avant l'incident du Manoir Spencer.Le joueur incarneL'une est une jeune recrue du STARS spécialisée dans la médecine tandis que l'autre est un prisonnier en cavale. Mais avec les événements, ils se retrouvent malgré eux à devoirEn effet, le joueur va devoirIl faudra donc utiliser les deux personnages à bon escient pour s'en sortir, et privilégier les combats avec Billy même si des fois, les personnages seront séparés. Quelques énigmes joueront également avec cette coopération, ce qui est plutôt sympathique.A savoir que le joueur peut décider d'y aller seul, ou de passer le perso en mode passif ou actif, histoire d'aider notre collègue.Et dans un jeu comme ça ou la coopération est le cœur du jeu c'est extrêmement pénible... Mais les problèmes du jeu ne s'arrête pas là malheureusement.RE0 a eu la brillante idée deVous allez le voir souvent cet inventaire, oh que oui mon pt'i !Bref,D'autant plus que RE0 est plus difficile que Resident Evil, il ya beaucoup plus d'ennemis dont certains à vomir tellement ils sont chiant, je pense notamment aux macaques horrible qui se déplacent à une vitesse folle alors que nous on joue "un semi remorque", les zombies sangsues remplacent les Crimson Head du premier jeu et si ces derniers pouvaient être pénible, ils ne sont rien comparer aux zombies sangsues.Le bestiaire est plutôt correct mais on a parfois un peuCertains ennemis sont néanmoins vraiment insupportable car parfois ils nous bloquent sans qu'on puisse rien faire, ça m'est arrivé plusieurs fois notamment avec les singes, on avait clairement pas ce soucis la dans le premier, ajouter à cela l'IA daubée du personnage non joueur et vous allez rager.Les boss sont également de la partie mais ils sont tellementEt cerise sur la sangsue, le boss final est également raté. Bref, j'y trouve néanmoins quelques points positifs et heureusement à commencé par l'ambianceÇa se gate un peu dans les deux derniers niveaux qui sont moins joli et où l'ambiance n'est pas ouf, mais rien de dramatique non plus. Graphiquement, c'est également très joli avec une bonne DA, certains décors sont vraiment très très beaux, d'autres un peu moins comme dit plus haut.L'OST du jeu est également plutôt sympatoche mais les thèmes sont quand même moins marquant que Resident Evil (encore lui). Le scénario est malheureusement assez mauvais, avec un délire fantastique un peu mouif, néanmoins les deux personnages que l'on incarne et surtout Billy à un background intéressant et on s'y attache mine de rien à ce duo.Au niveau du level design, il est plutôt sympa sans être révolutionnaire pour autant, mais pouvoir revenir à des endroits déjà visiter est quand même un plus fort sympathique même si heureusement qu'il ya ça car sinon on serait bloqué. Il m'a fallu 10 heures pour le terminer en normal ce qui est plutôt une bonne durée de vie, et comme il est plus difficile que son aîné, le mode difficile doit être assez coton j'imagine.