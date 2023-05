la phase 2 https://www.gamekyo.com/newsfr86559_jeff-grubb-le-prochain-playstation-showcase-va-ouvrir-la-phase-2-de-la-ps5.html l'investissement sur les jeux solo est le meme qu'en 2019sony essaie de step up ses studio solo au niveau de ND ou d'insomniac mais c'est compliqué et l'investissement est important (plus important que les gaas) pour un résultat parfois décevant et avec un succès plafonnél'investissement sur les jeux services EXPLOSE , les jeux services coutant moins cher que les jeux solo attendez vous a bien plus de gaas que de jeux soloce qui motive sony =>aussi Sony balance plein de gaas pour essayer d'en avoir ne serait ce qu'un du niveau d'apex legend.