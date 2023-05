Hello,Petit hack pour jouer à Zelda TOTK dans des conditions proches du 60fps (uniquement sur un écran Oled de chez LG).Sur le canal Hdmi (de la Switch), allez dans les paramètres d'image et sélectionnez le(pas optimisateur de jeu...) puis allez dans "paramètres avancés" ->et tout en bas activer l'option, la placer survoir "naturel", sinon, activer le Trumotion PRO sur moyen voir élevé (attention ça scintille en élevé).L'image devient beaucoup plus fluide que le jeu d'origine et ça l'embellit même je trouve.En contrepartie vous sentirez un peu d'imput lag soit un peu plus de lourdeur dans le gameplay.A vous de tester...Par ailleurs, il faudra réajuster à votre goût les paramètres de luminosité dans les options vu que vous venez de changer le mode d'image...Bon jeu