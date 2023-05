Je suis assez étonné mais c'est bien la licence Mortal Kombat qui est en tête. Licence bien revenue depuis le X et qui nous proposera bientôt un Mortal Kombat 1 à la rentrée.Les Smash suivent et il leur suffirait d'un seul opus pour passer devant (mais quoi proposer de mieux ?)Coude à coude entre Street Fighter et Tekken.