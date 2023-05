Alors que RE4 Remake est un véritable carton, Capcom pense déjà à la suite de sa licence fétiche et selon les rumeurs d'un insider fiable quand il s'agit de Capcom, Dusk Golem partage ces rumeurs sur ce qui pourrait être le prochain jeu de la série.



- Le titre serait Resident Evil Apocalypse ou ApocalXIpse.



- Prendrait place dans un village fantôme, le BSSA devrait avoir un rôle important dans le jeu.



- Se déroulerait durant la neuvième phase de la lune, une sorcière serait également l'antagoniste principale.



- Inspirée de la mythologie du Wendigo avec des créatures mi homme mi bouc, mais également le retour des zombies.



Retour de 3 personnages culte de la série à savoir Chris, Jill, et Claire. Ça serait le dernier jeu ou on verrait Chris, peut être qu'il mourra dans cet opus qui sait ?



- Un château similaire à celui de Salazar ou Lady Dimitrescu devrait être une nouvelle fois présent.



On ignore encore quand Capcom fera l'annonce mais il semblerait que ce soit en fin d'année, en revanche, une sortie en 2024 est difficilement probable.



Évidemment, ces rumeurs ne sont pas fondées mais vu que Dusk Golem est souvent tombé dans le juste quand il s'agit de Capcom, on reste attentif.