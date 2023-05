Jeux Vidéo

Hop ! Apres mon 1er retour assez enthousiaste du Pico ( https://www.gamekyo.com/blog_article469953.html ), je vais un peu revenir sur mon expérience, et surtout poser quelques questions aux spécialistes / possesseurs du casque.Alors oui, c'est super sympa pour mater des vidéos sur Pico Video, DeoVR, Youtube VR, c'est super bien Wander (Google Street View) pour se "promener", c'est super pratique à mettre, pas ce truc de sweet point comme sur le PSVR2 etc… Mais voilà, niveaux jeux "Pico" je m'en fout un peu (ce n'est pas ce que je cherchais à la base), par contre je voulais récupérer mes jeux Steam VR.Alors les questions :- J'ai acheté Virtual Desktop, j'avais vu que c'était indispensable etc…, mais au final il y a le truc Streaming Assistant d'inclus. C'est quoi l'intérêt d'avoir payé Virtual Desktop ? Sur les 2 appli, ça se connecte au PC, et ça lance Steam VR. Virtual Desktop fonctionne mieux ?- Alors pour le moment je me connecte par wifi (Wifi 6 sur PC, livebox 5 mais avec le truc rajouté Wifi 6), mais sur plein de jeux, ça "saccade", et je ne pense pas que ça vient de mon PC, sur le retour écran c'est super fluide. C'est même pire que sur mon vieux PC avec mon Vive d'il y a plusieurs années ! Pourquoi ? Au final en Wifi c'est de la merde (et c'est pour ça que Sony a gardé un câble sur son PSVR2) ? Ou ça vient de chez moi ? De ma livebox ? Il y a moyen d'améliorer ça ? Et si j'achète un câble ça serait mieux ? Sur Streaming Assistant j'ai vu que ça le proposer, mais sur Virtual Desktop aussi ? Il y a des paramètres à changer (j'ai baissé la fréquence à 75hz au lieu de 90, et mit à "fluide" ça n'a rien changer)