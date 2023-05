Jeux Vidéo

Non mais ne rêvez pas, feignant comme je suis, je vais pas vous pondre un long test du casque ^^ A la base je voulais juste répondre à @Gameslover sur son article Pico, mais bon vu que j'avais promis de faire un petit blabla. Alors, j'ai reçu le mien il y a quelques jours, et, j'abuse un peu mais ça en prend le cheminEt j'ai commencé à récupérer mes jeux VR PC (de l'époque Vive, ça m'en fait un paquet), j'ai de quoi faire !Bref, c'est vraiment sympa, même si ca fait toc comme casque, surtout la lanière c'est, rien à voir avec le truc du sweet spot du PSVR2 (après c'est pas du tout la même qualité d'image non plus), il y a des trucs multimédias alors que sur PS5 c'est la mort à ce niveau je ne capte pas pourquoi,etc... Mais est ce qu'il y aura des gros jeux comme ça régulièrement sur PSVR2 ?Sinon pour rester dans la VR, le PSVR2 sort en boutique vendredi, il sera possible de le tester dans certains Micromania (-> https://www.micromania.fr/animation-psvr2.html? Et la dernière pub pour la casque avec Bella RamseyQui a besoin d'un permis ? L'actrice Bella Ramsey prouve que tout le monde peut être un pro du volant dans Gran Turismo 7 sur PlayStation VR2 !