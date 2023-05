Petit cadeau de mes recherches, la chasseuse de prime vu par chacun des 3 constructeurs de console: Nintendo (Retro Studio), Playstation (SantaMonica), Xbox (The Initiative)

Bien que j’ai découvert l’existence de la licence Metroid avec Smash Bros 64 et que l’univers m’attirait, je n’ai jamais vraiment réussi à accrocher, donc en dehors de quelques épisodes 3D et tentatives par ci par là, ma connaissance de la série était très limitée et je faisais confiance aux opinions générales pour me créer un semblant d’avis sur la licence.Puis un parasite en appelant un autre (je parle du covid-19) je me suis retrouvé à devoir fouiller dans mon backlog lors du premier confinement. A mon grand étonnement entre les abonnements et autres programme ambassadeur, j’avais tous les Metroid 2D, et je me suis lancé avec l’idée que j’allais jouer à des jeux incroyables, et c’était abusé à quel point c’était le cas (team Super Metroid). Puis les 3 années qui ont suivis, j’y suis revenu de temps en temps, soit sur les opus déjà fait, soit sur de nouveaux comme AM2R, Dread ou le remastered de Prime 1.Mais il y a quelques semaines, j’ai eu comme une faim incontrôlable de Metroid. Je me suis donc mis à chercher tout ce que je pouvais autour de la série : speedrun, analyse vidéo, dossier sur la conception des jeux, anecdotes, les notices de jeu, OST, les 3 séries de mangas, les théories, rumeurs, le projet de film de John Woo, les fanarts, fangame, cosplay … J’en suis même venu à commencer la saga Alien, avec les making off, etc… dans le but de comprendre et de « me mettre à niveau ».Et avec tout ça je me suis rendu compte que certaines choses qui me semblait limpide, sont devenues confuses. Je parle surtout de l’aspect méta de Metroid, l’image de la licence.Au sein de la communauté des joueurs, il existe finalement plus de dissension qu’il n’y parait, sur ce qu’est la série. Sans compter sur le temps qui fait évoluer les points de vue. Donc j’ai eu l’idée de faire ce sondage, qui a pour but d’amener vers un débat.